В Новосибирском центре «Вектор» продолжаются испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Генеральный директор сибирского научно-исследовательского института медико-экологических технологий центра «Сирена» Марк Михайлович Карафинка, вошедший в группу добровольцев возраста 60+, рассказал КП-Новосибирск о том, как проходит эта вакцинация и на какой результат надеются испытуемые.— Лично меня, в первую очередь, интересует вопрос о том, как долго будут сохраняться антитела в организме человека после вакцинации. Потому что пока что ответа на него нет — в этом как раз и состоит смысл данного исследования, результаты которого должны быть готовы примерно через несколько месяцев. Хотелось бы понять, как можно продлить период действия антител, в идеале — чтобы он длился не менее года, — пояснил Марк Михайлович КП-Новосибирск.В группе, в которую входил Марк Михайлович, были люди старше 60 лет. По его словам, самая старшая группа испытуемых состояла всего из двух человек, которым было по 72 года. Отбирали добровольцев для испытаний тщательно, да и сам режим был достаточно непростым для людей. Многие испытуемые такой график не выдерживали.— Многих отсекали еще в начале, по разным причинам. Выяснялось, например, что кто-то, сам того не зная, переболел коронавирусом. У кого-то не подтверждались какие-либо нужные показатели, хотя особых требований к состоянию здоровья не предъявляли: были среди испытуемых и диабетики, и те, у кого проблемы с сердцем. Ну а кто-то просто не выдерживал сам режим испытаний. Нам нужно было раз в 3-4 дня быть на «Векторе» к 6:30 утра, мы сдавали очень много анализов. В день первой и второй вакцинации нас госпитализировали. В общей сложности, мы побывали на «Векторе» где-то раз 17, — рассказал сибиряк. — А вот каких-то особых каких-то осложнений после введения вакцины я не наблюдал ни у кого из нашей группы. У тех, кто чуть более мнительный, конечно были жалобы на небольшую температуру или насморк, но ничего серьезного. Каких-то строгих ограничений у нас тоже не было: нам только рекомендовали воздержаться от алкоголя и ограничить тяжелую физическую работу в течение 3-4 дней.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru