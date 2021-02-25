Новосибирская прокуратура проведет проверку после ДТП с пассажирским автобусом, где погиб водитель

Авария унесла жизнь водителя легкового автомобиля. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Областная прокуратура начала проверку после ДТП в Новосибирске, где столкнулись иномарка и пассажирский автобус. Напомним, авария произошла утром, 25 февраля, и унесла жизнь водителя легкового автомобиля.

— Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности пассажирских перевозок, — пояснили в областной прокуратуре. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ДТП произошло на улице Никитина около 11 часов утра. 35-летний мужчина на «Toyota Premio» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В это время в салоне были 25 пассажиров. К счастью, помощь врачей им не потребовалась.

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