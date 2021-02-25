В Новосибирске буровая установка перемолотила рабочего

В Новосибирске погиб мужчина на стройке.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Дзержинском районе Новосибирска на стройке трагически погиб 39-летний рабочий. Его перемолотила буровая установка. Инцидент произошел 18 февраля на улице Кошурникова.
— Фрагменты его одежды и останки обнаружили вечером 20 февраля на деталях буровой установки, — уточнил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в этом деле разбираются следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что бетонщик упал на стройке высотки в шахту лифта с 16 этажа и чудом выжил. Неделю он провел в коме, а спустя месяц смог встать на ноги. Мужчине предстоит долгая реабилитация.
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