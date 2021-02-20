Новосибирец упал в шахту лифта с 16 этажа и чудом выжил

Неделю жизнь новосибирца поддерживал аппарат ИВЛ. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Настоящее чудо произошло в Новосибирске. Мужчина на стройке упал в шахту лифта с 16 этажа и выжил. Это произошло 20 декабря 2020 года. Спустя два месяца он сумел встать на ноги. Подробности рассказала его супруга.

— В тяжелом состоянии с множественными переломами его госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1. Муж впал в кому. Его жизнь поддерживал аппарат ИВЛ. Спустя неделю он пришел в себя, но врачу никаких прогноз не давали. Муж не узнавал меня и сына. В больнице он провел больше месяца. За это время похудел на 20 килограммов, но главное, что он жив, — написала жена пострадавшего мужчины в группе «ЧП Новосибирск».

Сибирячка поблагодарила врачей «скорой помощи» и больницы за то, что сумели сохранить жизнь супруга. По словам, женщины, мужу предстоит долгая реабилитация. Но уже есть прогресс: мужчина встал на ноги, память к нему постепенно возвращается.

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