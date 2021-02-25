В Новосибирске 12-летняя девочка засунула палец в сливное отверстие и застряла

Девочке, чей палец застрял в сливной решетке, понадобилась помощь спасателей. Фото: МАСС

В Кировском районе Новосибирска 12-летеней девочке понадобилась помощь спасателей. Поздно вечером 24 февраля она засунул палец в сливное отверстие и застряла. Самостоятельно освободить руку ребенок не смог. Подробности инцидента рассказали в МАСС.

— Спасатели осмотрели руку подростка и приняли решение открутить металлическую решетку. После чего ее аккуратно перепили с помощью специальной насадки на дрель. Палец ребенка не пострадал.

Спасательная операция заняла около часа.

Ранее КП-Новосибирск писала про школьницу, которая едва не лишилась пальца из-за кольца. Девочка зацепилась украшением и сильно ободрала кожу.

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