В Новосибирске 10-летняя девочка чуть не лишилась пальца из-за кольца

Ободок кольцо глубоко ободрал кожу. Фото: МАСС.

В Кировском районе спасатели МАСС помогли 10-летней девочке. Во время урока в школе ученица зацепилась кольцом за предмет и порвала кожу на безымянном пальце правой руки. Кольцо впилось в палец, снять его самостоятельно не получилось.

– Ребенка отвели в медицинский кабинет. Спасатели осмотрели руку девочки, аккуратно перекусили кольцо и оказали первую помощь. После чего ребенка передали матери, – рассказали в МАСС.

Со слов спасателей, это не первый такой случай, дети и даже взрослые часто получают похожие травмы. Сотрудники МАСС просят людей быть осторожнее: играя в подвижные игры, занимаясь физической нагрузкой, работая с инструментом, лучше временно снять украшение.

В конце прошлого года произошел похожий случай: спасатели МАСС также помогли школьнице снять украшение.

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