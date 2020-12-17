Школьница надела кольцо на безымянный палец - снимать его пришлось спасателям

Девочка примерила кольцо на место обручального. Фото: группа «Спасатели МАСС» «ВКонтакте»

14-летняя сибирячка чуть не попала в больницу из-за застрявшего на пальце кольца. Вызов поступил спасателям МАСС поступил вечером 16 декабря с улицы Колыванская.

— Спасатели осмотрели руку 14-летней девушки: кольцо застряло на безымянном пальце правой руки. Палец опух после длительного сдавливания, с помощью инструментов сотрудники распилили кольцо. Вся работа заняла несколько минут, — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Женщина с дочкой поблагодарили спасателей — иначе пришлось бы ехать в травмпункт.

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