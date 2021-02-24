Под Новосибирском собака расцарапала глаз девочке, которая сбила ее на санках

Собака ударила школьницу лапой по глазу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В селе Овчинниково Новосибирской области собака поцарапала лицо 8-летней девочки. Школьницу отвезли в областную больницу. Врачи диагностировали у девочки ушибы и ссадины на веках и над правой бровью. Мама пострадавшей девочки объяснила КП-Новосибирск, что произошло:

— Моя дочка отдыхала на каникулах у бабушки. Она каталась во дворе на санках и врезалась в собаку, сидящую рядом. Это наша собака, не бродячая. Она от боли в ответ стукнула дочку лапой по лицу и чуть-чуть поцарапала глаз, ничего серьезного, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Напомним. Ранее от собаки пострадала 9-летняя девочка из рабочего поселка Тулинский. Она решила погладить маленькую дворняжку на цепи — собака в ответ укусила школьницу за щеку. Чтобы поставить укол от бешенства, девочке с мамой пришлось объехать несколько больниц.

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