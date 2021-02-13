«Дочка хотела ее погладить»: под Новосибирском 9-летнюю девочку укусила в лицо собака

У девочки осталась рана на щеке. Фото: Евгения ГУСЕВА/личный архив.

В рабочем поселке Тулинский, что возле Новосибирска, 9-летнюю Алену* укусила собака. Но маму девочки потревожила не столь рана на щеке, сколько то, что дочка долго не могла получить помощь от врачей.

Инцидент произошел на улице. Утром перед школой девочка зашла во двор к своим подругам, и пока ждала их, решила погладить маленькую дворняжку, которая сидела на цепи.

— У нас дома живет здоровый алабай. Дочка привыкла его видеть и решила, что маленькая собака — это щенок, вот и подошла к ней. Не знаю, что именно произошло, но собаке что-то не понравилось, и она укусила Алену за щеку. Раньше такого не случалось, — рассказала КП-Новосибирск мать девочки Елизавета*.

Маме с дочкой пришлось объездить несколько больниц. Фото: личный архив.

Алена, по словам матери, отделалась легким шоком и даже не плакала. Рана от укуса оказалась небольшой. Но Елизавету больше возмутила не собака, а поведение врачей и долгие поездки по больницам:

— Укус — это не больше, чем случайность, стечение обстоятельств. Веселье началось, когда мы объездили все больницы. В тот день я позвонила в детскую больницу на Вертковской, говорю: «Моего ребенка укусила собака, что делать?» Мне отвечают: «Поезжайте в областную». Приехали в областную, но и там нам сказали, что детей до 15 лет не принимают, мол, будьте добры идти в больницу на Красном проспекте. Там нас посмотрел хирург, потом терапевт. И выяснилось, что надо поставить укол от бешенства. Первый нам поставили, а второй отправили делать в клинику на ОбьГЭС. Мы приехали туда и оказалось, что зря потратили время — в той больнице принимают только больных с коронавирусом! — пожаловалась КП-Новосибирск Елизавета.

Следующий укол пришлось делать в клинике еще дальше — на улице Пирогова. В итоге сибирячка вместе с дочерью вернулись домой только поздним вечером.

Девочки назначили прививку от бешенства. Фото: личный архив.

— Мы от поездки чуть с ума не сошли. У Алены тоже неприятные воспоминания: сильно болела щека, на улице мороз, в машине укачало. Остальные уколы мы уже ставили по месту прописки, больше проблем с больницами не было. Сейчас Алена себя чувствует хорошо. Она не стала бояться собак, только с осторожностью смотрит на маленьких, — говорит Елизавета.

Напомним, ранее в поселке Льнозавод произошел похожий случай: дворняги из частного дома напали на первоклассника.

*Имена изменены по просьбе героев публикации.

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