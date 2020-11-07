«Он сильно испугался, но сам отбился»: в Новосибирской области собаки напали на школьника

Собаки оставили укусы на ноге мальчика. Фото: предоставлено героиней публикации.

В поселке Льнозавод в Новосибирской области на 7-летнего Мишу* напали собаки. Мальчика привезли на выходные к бабушке из соседнего села. Когда ребенок решил сбегать в гости к другу, прямо во дворе на него набросились питомцы семьи. Историей с КП-Новосибирск поделилась мама школьника Диана*.

— Собаки живут у соседки моей мамы. Это две дворняжки, небольшие, рост до колена примерно достают. И так вышло, что они никогда не сидели на привязи. Бегают и по двору, и по улицам, без поводка и намордника. Куда захотели, туда и понеслись сами по себе. Видимо, соседи думают, что, раз собаки маленькие, то никого не укусят. И когда Миша пробегал во дворе мимо них, они набросились. Он сильно испугался, сам отбился — и поскорее в дом. Потом родители друга проводили его до дома мамы, — рассказала КП-Новосибирск Диана.

Ребенку назначили курс прививок от бешенства - семье нужно 6 раз съездить в больницу. Фото: предоставлено героиней публикации

У мальчика остались царапины в подмышке и следы четырех укусов на левой голени. Мишу пришлось срочно вести в Тогучинскую районную больницу на перевязку. Там же назначили уколы от бешенства — на них нужно приезжать в больницу каждые три дня. Благо, что сейчас продлили каникулы и медпроцедуры не мешают ребенку учиться, говорит его мать. Кстати, как оказалось, не только мальчик стал жертвой беспризорных животных.

— Не знаю, нападали ли они раньше, но говорят, что в тот же день собаки покусали другую женщину, которая шла домой из гостей. Укусили в живот, достали даже до лица и плеч. Но больше никто на них не жаловался, — говорит Диана.

Полицию женщина вызывать не стала, а поговорила сама с хозяйкой животных, попросив посадить их на цепь. Но в поселке рассказывают, что дворняги носятся по улицам все так же.

КП-Новосибирск узнала у юриста, что можно сделать семье пострадавшего ребенка.

— В первую очередь, тому, кого покусала собака, надо обратиться к врачу и получить справку о характере травм. Дальше нужно написать заявление в полицию, в котором указать, что заявление подается по факту причинения вреда здоровью. После этого лучше отправить заказным письмом претензию хозяину собаки, где прописать, как именно владелец животного должен возместить ущерб: будут ли это оплата лечения, лекарств и так далее. Если на претензию не будет ответа, пострадавшим нужно собрать справки, зафиксировать все расходы на лечение, написать исковое заявление и вместе с чеками и документами подать его в суд, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

*Имена героев публикации изменены по их просьбе.

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