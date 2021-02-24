Двое новосибирцев изнасиловали 16-летнюю девочку в машине

Сибирячка написала заявление в полицию на парней, изнасиловавших ее дочь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Новосибирска двое парней изнасиловали в машине 16-летнюю девочку. Она обо всем рассказала маме.

— Это произошло рано утром 22 февраля у дома, где живет девочка. Ее мама сообщила о том, кто это сделал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Изнасилование».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что отец сдал в полицию 28-летнего сына, изнасиловавшего сводную 16-летнюю сестру. Инцидент произошел 12 февраля. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Проводится расследование, выясняются подробности преступления. Известно, что ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

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