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Новосибирец сдал в полицию сына, изнасиловавшего 16-летнюю сестру

На 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование»
Александра СУДАРЬ
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Отец садл сына полицейским за то, что надругался над сестрой.

Отец садл сына полицейским за то, что надругался над сестрой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске отце сдал в полицию 28-летнего сына, изнасиловавшего сводную 16-летнюю сестру. Инцидент произошел 12 февраля.

— В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». Проводится расследование, выясняются подробности преступления. Известно, что ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Парню грозит суровое наказание: до 15 лет лишения свободы.

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