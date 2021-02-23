Появились фото и видео пожара на улице Ольховской в Новосибирске 23 февраля 2021 года, где сгорели два коттеджа

Огонь уничтожил два коттеджа. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Пожар на улице Ольховская в Новосибирске 23 февраля 2021 года уничтожил два коттеджа. Это произошло около 12.00. По предварительной информации огонь с одного дома перекинулся на соседний.

Дым от пожара было видно далеко от места происшествия. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

— В течение восьми минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время горели два частных дома,- прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Огонь интенсивно распространялся на соседние строения. Пожару был присвоен повышенный номер ранга.

О пострадавших пока не сообщают. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседний дом.

На месте происшествия работают пожарные. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.