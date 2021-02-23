Появились фото и видео пожара на улице Ольховской в Новосибирске 23 февраля 2021 года, где сгорели два коттеджа

Огонь уничтожил два коттеджа. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
Пожар на улице Ольховская в Новосибирске 23 февраля 2021 года уничтожил два коттеджа. Это произошло около 12.00. По предварительной информации огонь с одного дома перекинулся на соседний.
Дым от пожара было видно далеко от места происшествия. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
— В течение восьми минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время горели два частных дома,- прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.
Огонь интенсивно распространялся на соседние строения. Пожару был присвоен повышенный номер ранга.
О пострадавших пока не сообщают. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседний дом.
На месте происшествия работают пожарные. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер