В Новосибирске огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседний дом

В Новосибирске горит два коттеджа. Фото: стоп-кадр
Во вторник, 23 февраля, около 12.00 загорелись два коттеджа в Кировском районе Новосибирска. Как сообщают спасатели, огонь интенсивно распространяется на соседние постройки.
— В течение восьми минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время горели два частных дома. Сейчас пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания и защите ближайших строений по повышенному рангу пожара. Информации о пострадавших не поступало, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Со слов очевидцев дым от пожара виден далеко от места, где расположены дома.
— Там очень узкие улицы. Пожарным машинам будет сложно подъехать, — сообщают новосибирцы.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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