Следователи начали проверку после избиения школьника на горке в Новосибирске

Следователи организовали проверку после избиения школьника на горке. Фото: архив КП

Следователи заинтересовались историей избиения 12-летнего школьника на горке в Ленинском районе Новосибирска. Инцидент произошел 22 февраля. Врачи диагностировали у мальчика перелом позвоночника.

— По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливают картину произошедших событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что к мальчику на горке подошли шестеро незнакомых ребят Они потребовали у школьника, чтобы он снял пластинку для выравнивания зубов. Подросток отказался, за что его и избили. О произошедшем маме ребенка сообщили прохожие, которые наткнулись на лежащего во дворе мальчика.

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Сейчас мальчик в больнице с переломом позвоночника, а его мама уже написала заявление в полицию. (подробнее)

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