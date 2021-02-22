«Повалили и пинали ногами»: в Новосибирске банда подростков избила школьника на снежной горке

В Новосибирске банда подростков жестоко избила 12-летнего школьника. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске банда подростков жестоко избила 12-летнего школьника. ЧП произошло в воскресенье, 22 февраля, в Ленинском районе.

— Днем мой сын пошел гулять на горку около дома №111 по улице Широкая. Находится она недалеко от нашего дома, да и катается там детвора со всей округи, так что я его спокойно отпустила. Примерно через час-полтора у нас в квартире раздался звонок в дверь: я думала, что сын пришел, но это была какая-то незнакомая женщина. Она рассказала, что мой избитый сын сейчас лежит у соседнего дома. Я сразу бросилась одеваться, но за это время моего ребенка домой привез мужчина, который заметил его на улице, — пояснила КП-Новосибирск Любовь, мама пострадавшего мальчика. — Потом сын рассказал мне, что случилось. Оказывается, на горке к нему подошли шестеро незнакомых ребят Они были крупнее его, скорее всего, немного старше. Начали к нему придираться: сначала просто спрашивали о том, как зовут, а потом начали требовать, чтобы он снял пластинку для выравнивания зубов, а за отказ пригрозили его избить. Но сын отказался, и они действительно на него набросились. Били сначала кулаками по лицу, потом повалили и начали пинать. Мой ребенок сам не помнит, как от них отбился и смог добраться до соседнего двора.

Сибирячка сразу же вызвала сыну скорую, подростка госпитализировали. Выяснилось, что у мальчика перелом трех позвонков. Теперь ему придется на два года забыть о тренировках (школьник занимался единоборствами и плаванием — прим. ред), а также перейти на домашнее обучение. Пока что ребенок находится в больнице, а его мама уже написала заявление в полицию.

— Заявления по факту избиения подростка по адресу Широкая, 111 действительно поступало. Сейчас по данному факту проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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