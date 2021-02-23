«Похожи на кошачьи лапки»: сибирячку напугали куриные ножки в супермаркете

Сибирячка обнаружила в супермаркете тощие куриные ножки. Фото: «Подслушано Первомайка»

Сибирячка обнаружила в продуктовом супермаркете тощие голени курицы. Женщину возмутил внешний вид продукта. Она сфотографировала находку и опубликовала снимок в соцсети.

— Товарищи, кошмар! И этим пытаются накормить людей, — возмутилась сибирячка в группе «Подслушано Первомайка».

Подписчики паблика отметили, что ни за что не стали бы есть такой продукт.

— Похожи на кошачьи лапки, - отметили они.

В комментариях под постом женщину поспешили успокоить.

— Это голень от несушек, мясо хоть и жесткое, но не напичкано «химией», из него получается хороший бульон и наваристый суп, — объяснили подписчики паблика.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка обнаружила в банке с килькой странное существо. Оно было похоже на головастика. Эксперт объяснил, кто это мог быть. Однако, женщина от греха подальше выкинула все содержимое банки в помойку.

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