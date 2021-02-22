Новосибирцы заметили в городе необычных птиц с красными перьями на голове: они выгнали из кормушек синиц и снегирей

В новосибирском Академгородке заметили необычных птиц с красными перьями на голове. Фото: Анна Орловская
В новосибирском Академгородке заметили необычных птиц с красными перьями на голове. Они с радостью освоили местные кормушки и даже смогли потеснить там местных постоянных обывателей — синиц и снегирей.
Щеглы смогли потеснить снегирей и синиц, которые тоже были не прочь полакомиться чем-нибудь из кормушек. Фото: Анна Орловская
— Щеглов я у нас в первый раз увидела, до этого из необычных птиц только снегири и залетали. А этой зимой я сделала новую кормушку, установила ее тут у себя в микрорайоне «Щ». И надо же — прилетели щеглы. Уже несколько дней тут обедают, «ругаются» громко. От кормушек всех отгоняют: и снегирей, и синиц. Эти птички самыми «скандальными» оказались, — рассказала КП-Новосибирск Анна Орловская, которой удалось заснять нестандартных пернатых гостей.
Они с радостью освоили местные кормушки. Фото: Анна Орловская
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирцы заметили в городе голодных свиристелей. Яркие птички с хохолками прилетели прямо под окна к сибирякам, чтобы полакомиться ранетками.
Сибиряки рассказывают, что раньше к ним щеглы не прилетали. Фото: Анна Орловская
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