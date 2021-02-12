В Новосибирск прилетели птицы с большим хохолком на голове: иногда их видят пьяными

Новосибирцы заметили в городе голодных свиристелей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы заметили в городе голодных свиристелей. Яркие птички с хохолками прилетели прямо под окна к сибирякам, чтобы полакомиться ранетками. По словам орнитолога Алексея Яновского, в этом году свиристелей в Новосибирске можно встретить гораздо реже, чем в прошлом.

Ранетки, особенно те, что крупнее, годятся для проглатывания свиристелям лишь при несильном морозе. Фото: Виктория МИНАЕВА

— В этом году свиристели у нас встречаются реже обычного, не сравнить с нашествиями зимой в 2018 году и в начале 2020 года. Возможно, это из-за неурожая черемухи в естественных местах обитания птиц и неурожая рябины в городах. Повлиять на это могли также сильные морозы. Так, обычные зимние пернатые обитатели городов такие как те же свиристели или дрозды-рябинники в этом году еще осенью пролетели по всей Сибири транзитом на юг в предгорье, где всегда много ягод облепихи. Однако небольшие стаи свиристелей в феврале еще продолжат кочевать по югу Сибири и залетать в города, где посадки ранеток каждой зимой с плодами. Но ранетки, особенно те, что крупнее, годятся для проглатывания свиристелям лишь при несильном морозе, — пояснил КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Яркие птички прилетели прямо под окна к сибирякам, чтобы полакомиться ранетками. Фото: Виктория МИНАЕВА

Орнитолог также отметил, что обратно к местам гнездования на севере свиристели полетят не раньше апреля. Тогда им пригодятся остатки урожая на рябинах, ранетках и боярышнике в городских скверах и парках. Птенцов свиристели выводят летом, примерно на 400 километров севернее Новосибирска, в редколесьях северной тайги и лесотундры.

Орнитолог рассказал, что в этом году в городе свиристелей меньше, чем обычно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Кстати, ранее КП-Новосибирск писала о том, что свиристели, часто съедают очень много ягодок относительно своего веса. При этом, если ягода к тому моменту была забродившая, со стороны птицы могут казаться слегка заторможенными, будто бы они пьяны. Впрочем, по словам волонтеров, такое также может произойти с птицами из-за ушиба головы.

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