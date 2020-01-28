«Перестали махать крылышками»: пьяные птицы сожрали весь боярышник и рябину в Новосибирске и теперь не боятся людей
Журналист КП-Новосибирск Вадим Алексеев заметил на улице очередную заторможенную птичку. Она никак не реагировала на человека: ее легко можно было взять в ладошки. Вадим снял на видео осмелевшую птичку.
— По-моему, очередная пьяная птица, а, нет, летает, Слава Богу, просто совершенно не реагировала на меня, приторможенная маленько, нет, все-таки, они поддатая, — комментирует наш журналист на видео.
Оказывается, если свиристели реально могут быть пьяными, потому что любят перебрать с ягодками, то щуры просто обожрались. Как отмечают орнитологи, они, особенно самки, не едят ягоды, но достают их них косточки.
— В основном этим недугом страдают свиристели, которые могут съесть очень много ягодок относительно своего веса. А то, что птица сидит на снегу и плохо ориентируется в пространстве, может говорить, еще о том, что она ушиблена, — рассказали КП-Новосибирск в Центре реабилитации диких животных. — На деле пьяных птичек за зиму не так уж много.
Тем не менее, в Новосибирске стоят голыми деревья рябины и кусты боярышника. Их обглодали щуры и свиристели. Видимо, пернатым все-таки пришлась по душе забродившая из-за теплой погоды ягода.
В Новосибирске прохожие сняли на видео осмелевшую после забродивших ягод птичку.
ИСТОЧНИК KP.RU