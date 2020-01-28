«Перестали махать крылышками»: пьяные птицы сожрали весь боярышник и рябину в Новосибирске и теперь не боятся людей

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:30:46+03:00

Сибиряки отмечают, что все чаще видят птиц, потерявшихся в пространстве

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Журналист КП-Новосибирск Вадим Алексеев заметил на улице очередную заторможенную птичку. Она никак не реагировала на человека: ее легко можно было взять в ладошки. Вадим снял на видео осмелевшую птичку.

— По-моему, очередная пьяная птица, а, нет, летает, Слава Богу, просто совершенно не реагировала на меня, приторможенная маленько, нет, все-таки, они поддатая, — комментирует наш журналист на видео.

Оказывается, если свиристели реально могут быть пьяными, потому что любят перебрать с ягодками, то щуры просто обожрались. Как отмечают орнитологи, они, особенно самки, не едят ягоды, но достают их них косточки.

— В основном этим недугом страдают свиристели, которые могут съесть очень много ягодок относительно своего веса. А то, что птица сидит на снегу и плохо ориентируется в пространстве, может говорить, еще о том, что она ушиблена, — рассказали КП-Новосибирск в Центре реабилитации диких животных. — На деле пьяных птичек за зиму не так уж много.

Тем не менее, в Новосибирске стоят голыми деревья рябины и кусты боярышника. Их обглодали щуры и свиристели. Видимо, пернатым все-таки пришлась по душе забродившая из-за теплой погоды ягода.

В Новосибирске прохожие сняли на видео осмелевшую после забродивших ягод птичку.

ИСТОЧНИК KP.RU