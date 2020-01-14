Полчища редких птиц прилетели в Новосибирск: рассказываем, кого вы видите на рябинах

Теплая зима, которая стоит в Сибири, похоже, сбила компасы у пернатых. Впервые в Новосибирске орнитологи наблюдают полчища редких птиц - щуров. В народе их называют финскими попугаями - за яркий окрас. Перья самки окрашены в желтый, а у самцов - в насыщенный красный. Чаще всего на ветках рябины или боярышника можно увидеть именно самок.

А это самец, который занят обедом.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Преобладание серо-желтых птиц может свидетельствовать либо о хорошем приплоде в популяциях минувшим летом, либо о том, что молодежь и взрослые самки подлетели к нам из северных лесов, редколесий и лесотундры и откочевали из мест выведения потомства, что находятся южнее, раньше, чем взрослые самцы, которые отличаются ярко-красным оперением, - рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский.

Чаще всего щуров можно увидеть на ветках рябины или боярышника.Фото: Виктория МИНАЕВА

Яновский давно наблюдает за птицами в городской черте. Говорит, такой массовый прилет щуров видит впервые.

- За годы моего проживания в Новосибирске с 1975 года по настоящее время такого количества щуров в нашем городе до сих пор никогда не отмечали, - уверен орнитолог. - Птиц этих видят во всех районах города, включая Нижнюю Ельцовку и Академгородок.

В этом году в городе зимует много снегирей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Любимое лакомство финских попугаев - рябина, боярышник. За обед приходится конкурировать со снегирями, дроздами и свиристелями, которых этой зимой тоже необычайно много.

Свиристели тоже любят полакомиться боярышником.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Возле Центрального парка среди рябин на снегу масса шелухи и измельченной мякоти ягод, из которых снегири и щуры методично извлекли семена. Всего за три недели рябины с их изобилием ягод благодаря дружным усилиям свиристелей, дроздов, снегирей и щуров практически очищены от тяжести урожая, - говорит Яновский.

Свиристели сбиваются в стаи, в одной может насчитываться до тысячи птиц.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но все-таки щуры - редкая для города птица. В новых условиях обитания не обходится без происшествий. Волонтеры то и дело сообщают, что спасают покалеченных птиц - то щура, то снегиря. Пернатых сбивает с толку современная архитектура.

Дрозда-рябинника тоже можно увидеть в городской черте.Фото: Виктория МИНАЕВА

- При полетах в условиях искусственного освещения в районах высотной застройки с вертикальными зеркальными и стеклянными поверхностями птицы порой ударяются о них, - констатирует ученый. - Иногда дело заканчивается даже гибелью пернатых.