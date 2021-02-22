Жителям Кировского района вернули тепло в дома после аварии на теплотрассе

В Новосибирске вернулось тепло в дома в Кировском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вернулось тепло в дома в Кировском районе. Напомним, там без горячей воды из-за аварии на теплотрассе 22 февраля оставались 13 многоквартирных домов, 25 частных домов и один детский сад.

— Бригада заменила там 12-метровый отрезок трубы. Работы специалисты завершили раньше намеченного срока, теплотрасса была включена в работу в восемь вечера, — пояснили в Сибирской Генерирующей компании.

Напомним, уточнить актуальную информацию, касающуюся теплоснабжения, новосибирцы могут на сайте СГК или позвонив в единую диспетчерскую службу мэрии города по номеру телефона 051.

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