Отключение отопления в Новосибирске 22 февраля 2021 года: где нет тепла, когда дадут

На объекте сейчас работают 5 человек, задействовали 3 единицы техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение отопления в Новосибирске 22 февраля 2021 года случилось из-за аварии на теплотрассе по улице Бурденко в Кировском районе. Устранением дефекта уже занимаются специалисты, а без тепла сейчас остались 13 многоквартирных домов, 25 частных домов и один детский сад.

— К сожалению, перенести ремонт на более поздний период нет технической возможности. На объекте сейчас работают 5 человек, задействовали 3 единицы техники. Завершить ремонт планируется сегодня вечером, время устранения дефекта уточняется. Специалисты стараются выполнить все необходимые работы как можно быстрее, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Уточнить информацию о ходе работ и сроках их завершения сибиряки могут у диспетчера теплосетевого подразделения СГК по телефону 8(383)289-01-45 или по телефону единой диспетчерской службы мэрии города: 051.

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