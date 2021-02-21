Медведица Шилка может стать талисманом Новосибирска

Шилка может стать талисманом. Фото: Ильнар САЛАХИЕВ

Медведица Шилка может стать талисманом. Символом, который понадобится Новосибирску зимой 2022-23 годов.

- Друзья! Вы знаете, что в 2022-23 у нас пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею! Но нам удалось получить статус Новогодней столицы России! И мы сейчас просим всех присылать ваши предложения по Талисману! Наш великий зоопарк совместно с нами предложил Талисман - медвежонок Шилка! Помните, как весь город переживал и выбирал название нашему медвежонку, который родился впервые за 40 лет. Будем ждать других предложений, но это первое!» - написала на своей странице в Facebook вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Шилка родилась в Новосибирске в декабре 2013 года. Когда медвежонок немного подрос, его продали японскому зоопарку. Многие новосибирцы переживал из-за этого и до последнего момента добивались того, чтобы Шилку оставили на родине.

Теперь, получается, медвежонок может напомнить о себе, став талисманом. Зима 2022-23 годов, действительно, должна ознаменоваться для Новосибирска двумя событиями: город станет местом проведения хоккейного чемпионата и одновременно – новогодней столицей России.

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