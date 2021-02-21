«Я есть просил, я замерзал» - осужденные исполнили песню, способную вызвать слезы

Новосибирские осужденные спели трогательную песню. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

«Я начал жизнь в трущобах городских, И добрых слов я не слыхал. Когда ласкали вы детей своих, Я есть просил, я замерзал». Песню с такими словами исполнили новосибирские заключенные. Это осужденные, отбывающие наказание в колонии №14.

Этот выступление стало лучшим на конкурсе «Битва хоров», который прошел среди новосибирских осужденных. Сотрудники областного управления ФСИН даже организовали съемку профессионального видео из этого номера. Говорят, что подобные мероприятия – «мотивация к законопослушному поведению».

Песня, которая стала лучшей на конкурсе – это композиция из фильма «Генералы песчаных карьеров». Также ее исполняют главные герои сериала «Бригада».

Впрочем, это не первый хит, который удачно перепевают новосибирские заключенные. В прошлом году они прославились, исполнив песню группы Little Big.

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