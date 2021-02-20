Чудом спасенная новосибирцами выпь Клавдия, отправилась в Барнаул

Выпь Клавдия отправилась в Барнаул. Фото: ЦРДЖ

Выпь Клавдия, которую приютили у себя новосибирские волонтеры, отправилась в Барнаул. Там ее планируют выпустить на волю. Напомним, птицу, едва не погибшую от холода, обнаружили сибиряки на улице и принесли в Центр реабилитации диких животных. Один из кураторов забрала ее к себе домой. Надежда на то, что она выживет, была мала, но, несмотря на это, зоозащитники не теряли надежды на лучшее. И не ошиблись. Вскоре выпь пошла на поправку и даже стала проявлять свой, как оказалось, весьма непростой характер.

— Большая выпь, она же Клавдия, пройдя весь предназначавшийся ей курс лечения, отчиталась хорошими показателями анализов, а также достойной упитанностью, и была передана коллегам из Барнаула, чтобы общаться с себе подобными, наводить порядки и готовиться к выпуску, — рассказали в ЦРДЖ.

Напомним, к зоозащитникам выпь попала в еще в начале декабря прошлого года.

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