Наглая выпь, не улетевшая на юг, заняла ванну сибирячки и потребовала много рыбы

Как только выпь пришла в себя, она потребовала ее накормить. Фото: ЦРДЖ

В ванной у сибирячки поселилась выпь. Птицу, едва не погибшую от холода, обнаружили люди и принесли в Центр реабилитации диких животных. Один из кураторов забрал ее к себе домой. Надежда на то, что она выживет, была мала, но несмотря на это, волонтеры все-таки наделялись на лучшее и не ошиблись.

К всеобщему удивлению, спустя сутки птица оклемалась. Но тут возникла новая проблема. Оказалось, у подопечной стервозный характер, а еще она очень любит поесть. При этом абы что она в клюв не взяла, по нраву ей пришлась только мелкая речная рыба, остальную она попросту выплюнула.

Птице с характером повезло, что на просьбу волонтеров о помощи, откликнулись рыбаки. Она привезли вкусный обед выпи. Постепенно птица стала набирать вес.

Голодной птице новосибирцы привезли много рыбы. Фото: ЦРДЖ

— Как правило, этот вид покидает наши широты в конце августа или начале сентября, не оставаясь на зимовку, как могут позволить себе некоторые другие околоводные птицы, — рассказали КП-Новосибирск в ЦРДЖ.

Как только выпь поправится, ей проведут обследование, которое покажет, почему птица не улетела при наступлении холодов.

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