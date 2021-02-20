Новосибирские волонтеры показали, как выпускают на волю полярную сову, спасенную с чердака

Птицу выпустили на свободу в начале февраля. Фото: ЦРДЖ

Белую полярную сову, которую новосибирские рабочие случайно нашли запертой на чердаке, отпустили на волю. Птицу долгое время выхаживали волонтеры, ведь она провела взаперти без едины достаточно долго и была сильно истощена и обезвожена.

— Так горячо любимый всеми от мала до велика мужской представитель вида Белых (Полярных) сов, найденный на замурованном чердаке одного из жилых домов, тоже нас покинул, — рассказали в Центре реабилитации диких животных. — Полностью восстановившийся, он наградил нас прекрасным полетом во время торжественного выпуска в бескрайние снега, после чего устроился на большой ветви коренастого дерева, вызвав неодобрительные крики местных сорок.

Волонтеры отметили, что птицу выпустили на свободу в начале февраля. Напомним, в центр она попала еще в конце декабря прошлого года.

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