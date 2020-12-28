Новосибирские волонтеры Центра реабилитации диких животных спасают полярную сову. Ее обнаружили рабочие на закрытом чердаке, когда пришли проверить тепловые узлы. Как пернатая туда проникла — загадка. Но люди пришли вовремя: птица была истощена и обезвожена. Она едва не погибла. Когда ее хотели поймать и посадить в коробку, она даже не сопротивлялась.— Там никого не было: ни голубей, ни крыс. Как долго сова находилась в плену этого здания без еды, сложно сказать. Мы обработали сову от паразитов, сейчас получает препараты, которые восстановят работу желудка и кишечника. Как только птица поправится, мы выпустим ее на волю: ближе к северу, — рассказала КП-Новосибирск координатор Центра Алиса Богомолова.По ее словам, сова хорошо ест и у нее уже появились силы: она громит жилье своего куратора.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru