Пенсионера, которого спасли новосибирские флористы, вернули домой

Сейчас с пенсионером все в порядке. Фото: Екатерина Акчурина

Замерзавшего на улице в Новосибирске мужчину, которого спасли флористы цветочного магазина, вернули домой. Об этом рассказали в полиции. Сейчас с пенсионером все в порядке.

— Удалось установить место проживания мужчины и вернуть его домой. Сейчас с ним все в порядке, к счастью, никаких травм он не получил, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, мужчина, одетый совсем не по погоде, пришел за помощью в цветочный магазин в Октябрьском районе утром 20 февраля. Он просил сотрудников не выгонять его обратно на улицу и рассказал, что его, якобы, выгнали из пансионата. Неравнодушные сибиряки накормили пенсионера и связались с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».

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