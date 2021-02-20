«Помогите, я замерзаю»: новосибирские флористы спасли сибиряка, который пришел к ним без шапки и носков

Новосибирские цветочницы спасли замерзающего на улице мужчину. Фото: Екатерина Акчурина

Флористы одного из цветочных салонов Октябрьского района Новосибирска спасли замерзающего на улице мужчину. Полураздетый сибиряк зашел в магазин и умолял не выгонять его.

— Мужчина был в стоптанных кроссовках и без носков, шапки тоже на нем не было. Мы его накормили. С ним, кажется, случилось что-то плохое. Он когда пельмени увидел, обрадовался, сказал, что очень давно такого не ел. Про себя рассказал, якобы его выгнали из пансионата, так как там заставляли работать, а он не мог. Про родных сказал, что живут они далеко и у каждого свои семьи, не до старика, — рассказала КП-Новосибирска работница магазина Екатерина. — Я первый раз в такой ситуации! На улице мороз, а ему идти некуда!

КП-Новосибирск обратилась за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт» и полицию. Возможно, кто-то из родных узнает мужчину на фото и откликнется.

— Откуда дедушка, выяснить пока не получилось. Мы везем его в социальный приют, — прокомментировали поисковики.

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