Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с кипятком в Новосибирске

В СГК отмечали, что режим теплоснабжения восстановили днем 13 февраля. Фото: СГК

Областная прокуратура проведет проверку после коммунальной аварии на улице Беловежской в Кировском районе Новосибирска. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 февраля: там прорвало трубу с кипятком, горячая вода хлынула на поверхность. А соседние здания, среди которых были 12 жилых домов, детская поликлиника и 4 административных здания, остались без тепла.

— Прокуратурой Кировского районе организована проверка по факту аварийного розлива горячей воды на улице Беловежская в Кировском районе, произошедшего 19 февраля из-за дефекта на теплотрассе, — сообщили в областной прокуратуре.

В СГК отмечали, что режим теплоснабжения восстановили днем 13 февраля. Бригада заменила там 18-метровый отрезок трубы. Ближайшим летом более 400 метров этого трубопровода должны заменить по программе капремонта.

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