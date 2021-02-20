Прокуратура начала проверку после прорыва трубы с кипятком в Новосибирске

В СГК отмечали, что режим теплоснабжения восстановили днем 13 февраля. Фото: СГК
Областная прокуратура проведет проверку после коммунальной аварии на улице Беловежской в Кировском районе Новосибирска. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 февраля: там прорвало трубу с кипятком, горячая вода хлынула на поверхность. А соседние здания, среди которых были 12 жилых домов, детская поликлиника и 4 административных здания, остались без тепла.
— Прокуратурой Кировского районе организована проверка по факту аварийного розлива горячей воды на улице Беловежская в Кировском районе, произошедшего 19 февраля из-за дефекта на теплотрассе, — сообщили в областной прокуратуре.
В СГК отмечали, что режим теплоснабжения восстановили днем 13 февраля. Бригада заменила там 18-метровый отрезок трубы. Ближайшим летом более 400 метров этого трубопровода должны заменить по программе капремонта.
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