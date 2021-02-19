В Новосибирске на улице Беловежской прорвало трубу с кипятком: без тепла остались 12 домов

В Кировском районе Новосибирска прорвало трубу с кипятком. Фото: СГК

Днем 19 февраля в Кировском районе Новосибирска прорвало трубу с кипятком. Вода оттуда хлынула на поверхность — это засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях. В Сибирской генерирующей компании при этом отметили, что специалисты уже начали устранять дефект.

— Дома нескольких микрорайонов левобережья получают тепло на пониженных параметрах, а часть из них сегодня оказалась в зоне отключения. Причиной стало повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм на улице Беловежской в Кировском районе, — пояснили в СГК. — Бригады оперативно отключили дефектный участок, а в 14:30 локализовали место дефекта. В настоящее время ведутся земляные работы по поиску места повреждения трубопровода. Задействованы три аварийные бригады.

Без горячей воды остались 12 многоквартирных домов, детская стоматологическая поликлиника и 4 общественных здания.

Восстановить режим специалисты планируют к восьми вечера 19 февраля, а полностью завершить ремонт — днем 20 февраля.

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