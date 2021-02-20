«Мы плывем»: в Новосибирске улицу Бориса Богаткова затопил кипяток

Автомобилисты вынуждены ехать по колеса в воде. Фото: Ольга Демьяненко

В субботу, 20 февраля, улицу Бориса Богаткова на пересечении с улицей Доватора затопил кипяток. Об этом сообщили автомобилисты, которые оказались по колеса в воде.

— Мы плывем! Ребята, мы на самом деле плывем, — комментирует автомобилист за кадром на видео, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

Причину потопа устанавливают.

Напомним, днем 19 февраля в Кировском районе Новосибирска прорвало трубу с кипятком. Вода оттуда хлынула на поверхность. В СГК уточнили, что бригада уже заменила 18-метровый отрезок трубы. Тепло вернется дома в 20 февраля в 13.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирске на улице Беловежской прорвало трубу с кипятком: без тепла остались 12 домов.

Горячая вода затопила тротуар. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.