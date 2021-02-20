«Мы плывем»: в Новосибирске улицу Бориса Богаткова затопил кипяток

Автомобилисты вынуждены ехать по колеса в воде. Фото: Ольга Демьяненко
В субботу, 20 февраля, улицу Бориса Богаткова на пересечении с улицей Доватора затопил кипяток. Об этом сообщили автомобилисты, которые оказались по колеса в воде.
— Мы плывем! Ребята, мы на самом деле плывем, — комментирует автомобилист за кадром на видео, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».
Причину потопа устанавливают.
Напомним, днем 19 февраля в Кировском районе Новосибирска прорвало трубу с кипятком. Вода оттуда хлынула на поверхность. В СГК уточнили, что бригада уже заменила 18-метровый отрезок трубы. Тепло вернется дома в 20 февраля в 13.00.
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