Поиски 16-летней девочки, не вернувшейся из школы в Новосибирске, завершены

Школьница не пришла с занятий 17 февраля. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске волонтеры и полицейские завершили поиски 16-летней девочки, не вернувшейся из школы 17 февраля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Девочка вернулась домой сама, — прокомментировали в отряде.

Информация о том, где находилась школьница, не разглашается.

Напомним, девочка не вернулась домой с занятий. Она не выходила на связь с родными. Родители уверяли, что подросток хорошо знает дорогу от школы до дома. Раньше девочка никогда не пропадала.

В Новосибирске продолжаются поиски 66-летней пенсионерки, которая прихрамывает при ходьбе. Женщина ушла из дома в Ордынском районе, однако в последний раз ее видели в Новосибирске, 11 января.

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