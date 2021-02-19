«Прихрамывает при ходьбе»: в Новосибирске ищут 66-летнюю бабушку с зелеными глазами

В последний раз ее видели в Новосибирске, 11 января. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 66-летнюю Веру Борисовну Половникову (Ильиных). Женщина ушла из дома в Ордынском районе, однако в последний раз ее видели в Новосибирске, 11 января.

— Приметы: рост 165-167 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с сединой, зеленые глаза. При ходьбе женщина прихрамывает, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина, вероятнее всего была одета в длинную шубу или длинное драповое пальто и шаль.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Вера Борисовна или вы просто видели ее на улице, сообщите об этом волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию по единому телефону 112.

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