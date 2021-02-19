Волонтеры рассказали о состоянии цапли, которую приютили у себя в мороз новосибирцы

Сейчас цаплю выхаживают волонтеры. Фото: ЦРДЖ
Найденную новосибирцем на пороге своего дома цаплю планируют отправить в Барнаул. Сейчас птицу, которая сама пришла к людям за помощью, еще выхаживают волонтеры Центра реабилитации диких животных. Туда она попала, будучи ослабленной и истощенной.
— В Центре цапля пробудет от двух недель до месяца. Все зависит от того, как она будет откармливаться. Мы взяли у нее анализы и нашли внутренних паразитов. Это не страшно, встречается практически у всех диких животных, но необходимо протравить их, чтобы восстановление шло быстрее. Затем будет контрольный анализ и по заключению врача, можно ли ее выпускать в дикую природу, мы будем решать вопрос с транспортировкой, — рассказали в ЦРДЖ изданию Сибкрай.ru.
Отправить цаплю планируют в Барнаул — регион находится южнее Новосибирска и его условия подойдут для птицы гораздо лучше.
Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как пернатая гостья пришла за помощью прямо во двор частного дома новосибирца. Случилось это 11 февраля: мужчина вышел на порог примерно в пять часов утра и обнаружил там птицу. В тот день на улице стояли морозы, однако сильно продрогнуть цапля не успела — сибиряки приютили ее у себя, а потом передали волонтерам на лечение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Напросилась в гости»: новосибирцы приютили у себя в доме замерзшую цаплю
Птицу отогрели, а на лечение отдали волонтерам (подробнее).