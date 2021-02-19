Волонтеры рассказали о состоянии цапли, которую приютили у себя в мороз новосибирцы

Сейчас цаплю выхаживают волонтеры. Фото: ЦРДЖ

Найденную новосибирцем на пороге своего дома цаплю планируют отправить в Барнаул. Сейчас птицу, которая сама пришла к людям за помощью, еще выхаживают волонтеры Центра реабилитации диких животных. Туда она попала, будучи ослабленной и истощенной.

— В Центре цапля пробудет от двух недель до месяца. Все зависит от того, как она будет откармливаться. Мы взяли у нее анализы и нашли внутренних паразитов. Это не страшно, встречается практически у всех диких животных, но необходимо протравить их, чтобы восстановление шло быстрее. Затем будет контрольный анализ и по заключению врача, можно ли ее выпускать в дикую природу, мы будем решать вопрос с транспортировкой, — рассказали в ЦРДЖ изданию Сибкрай.ru.

Отправить цаплю планируют в Барнаул — регион находится южнее Новосибирска и его условия подойдут для птицы гораздо лучше.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о том, как пернатая гостья пришла за помощью прямо во двор частного дома новосибирца. Случилось это 11 февраля: мужчина вышел на порог примерно в пять часов утра и обнаружил там птицу. В тот день на улице стояли морозы, однако сильно продрогнуть цапля не успела — сибиряки приютили ее у себя, а потом передали волонтерам на лечение.

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