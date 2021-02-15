«Напросилась в гости»: новосибирцы приютили у себя в доме замерзшую цаплю

Цапля поджидала хозяина дома на пороге. Фото: ЦРДЖ.
Неожиданный гость пришел к жителю Новосибирска — в 5 утра он увидел на пороге своего частного дома серую цаплю, которая заблудилась в городе. Случилось это 11 февраля, в самый разгар морозов. На улице -30, вот птица и захотела посидеть в тепле поближе к печке.
— Цаплю радушно приняли в дом. Там она отогрелась и поспешила уже откланяться, но подоспели наши волонтеры, — рассказали в Центре реабилитации диких животных.
Волонтеры лечат цаплю от травм и болезней.Фото: ЦРДЖ.
Сильные морозы истощили цаплю, кроме того у нее были ушибы, а внутри скопилось много паразитов. Сейчас волонтеры выхаживают подопечную и радуются тому, что кушает она сама и с большим аппетитом.
— Обычно цапли улетают на юг или остаются на зимовку в более теплых регионах и возвращаются гнездиться очень рано, как раз примерно в феврале. Но у нас в Сибири были обнаружены и особи, которые постоянно остаются здесь на зимовку. Может быть, наша цапля — одна из них, — рассказали в Центре.
Напомним, раньше новосибирцы увидели еще одну зимующую в городе птицу — длиннохвостую неясыть.
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