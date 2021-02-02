«Это она из-за смога заблудилась?»: новосибирцы заметили во дворе охотящуюся сову

Неясыть села напротив окон пятиэтажки.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Жители пятиэтажки на улице Бориса Богаткова заметили неожиданную гостью: на ветке березы во дворе сидела большая неясыть. Птица вертела головой, высматривая добычу в темноте, и не собиралась покидать уютного места.
— Это она из-за смога прилетела сюда? — вопрошают
Специалисты объяснили, как сова оказалась в городе.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Волонтеры центра реабилитации диких животных объяснили КП-Новосибирск, что совы прилетают к людям потому, что им нечего есть в дикой природе.
— Это длиннохвостая неясыть, их часто видят в Новосибирске. Скорее всего птица оказалась здесь не из-за смога, а потому, что в лесу или поле ей сложнее искать добычу под снегом — там его гораздо больше, чем в городе. Зимой они питаются крысами, белками, голубями и даже врановыми птицами, — рассказала КП-Новосибирска координатор центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Напомним, ранее новосибирцы видели похожую неясыть возле метро «Березовая роща» на школьном дворе. Ее сфотографировали прохожие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Прилетела в гости?»: в Новосибирске на школьном дворе заметили сову
Птицу сфотографировали прохожие (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru