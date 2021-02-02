«Это она из-за смога заблудилась?»: новосибирцы заметили во дворе охотящуюся сову

Неясыть села напротив окон пятиэтажки. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Жители пятиэтажки на улице Бориса Богаткова заметили неожиданную гостью: на ветке березы во дворе сидела большая неясыть. Птица вертела головой, высматривая добычу в темноте, и не собиралась покидать уютного места.

— Это она из-за смога прилетела сюда? — вопрошают

Специалисты объяснили, как сова оказалась в городе. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Волонтеры центра реабилитации диких животных объяснили КП-Новосибирск, что совы прилетают к людям потому, что им нечего есть в дикой природе.

— Это длиннохвостая неясыть, их часто видят в Новосибирске. Скорее всего птица оказалась здесь не из-за смога, а потому, что в лесу или поле ей сложнее искать добычу под снегом — там его гораздо больше, чем в городе. Зимой они питаются крысами, белками, голубями и даже врановыми птицами, — рассказала КП-Новосибирска координатор центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Напомним, ранее новосибирцы видели похожую неясыть возле метро «Березовая роща» на школьном дворе. Ее сфотографировали прохожие.

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