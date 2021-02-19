Метель в Новосибирске 19 февраля 2021 года: из-за сильного ветра горожане столпились в метро

Из-за непогода новосибирцы столпились в метро. Фото: читательница КП-Новосибирск

Из-за метели в Новосибирске 19 февраля 2021 года люди столпились в метро. Сильный ветер и снегопад осложнили ситуацию на дороге. По данным «2ГИС» движение в Новосибирске сковали 8-балльные пробки. Поэтому многие новосибирцы решили передвигаться на метро.

— На площади Ленина в вагон можно попасть не с первого раза. Там не то, что сидеть негде, стоять невозможно, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Еще одна сибирячка рассказала, что ветер такой силы, что отрывает пуговицы на пуховике.

— На улицу лучше не выходить. От ветра у меня расстегнулся пуховик и чуть не слетел, а на капюшоне пуговица отлетела, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Напомним, в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра местами достигают 22 метров в секунду.

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