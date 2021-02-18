МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре и холодах

Синоптики обещают новосибирцам похолодание, снегопад и гололед. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Синоптики обещают новосибирцам похолодание, снегопад и гололед. Согласно прогнозам, погода в городе испортится уже завтра — 19 февраля.

— По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра 19 февраля в Новосибирской области ожидается похолодание до -15…-17 градусов, снегопад, метели, гололед и усиление ветра до 17-22 метров в секунду. На дорогах местами снежные заносы, гололедица, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В такую погоду возможны различные небольшие ЧС, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также увеличением количества ДТП.

В областном МЧС сибиряков просят быть осторожнее и заботиться о своей безопасности. Не стоит находиться рядом с конструкциями, с которых может упасть снег, а также рядом с проводами. При сильном ветре горожанам советуют не открывать дома окна и быть предельно осторожными с огнем — при таких условиях он распространяется намного быстрее. Автомобилистов также просят быть внимательнее на дорогах, воздержаться от дальних поездок и не парковаться рядом с ветхими деревьями и конструкциями. Обо всех происшествиях можно сообщать по телефонам 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру — 218-22-32, а также на номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска 051.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.