Сибиряка оштрафовали на 7 тысяч рублей за то, что ударил полицейского стулом

Сибиряк напал на полицейского. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Купинский районный суд признал виновным жителя села Шипицыно в применении насилия к полицейскому. Мужчина ударил сотрудника деревянной табуреткой.

— Установлено, что в июле 2020 года выпивший мужчина напал на полицейского, который приехал с проверкой на происшествие. Выпивший сибиряк один раз ударил стулом сотрудника в область правой руки, — уточнили в суде.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала про жительницу Купинского района, которую отправили в колонию за то, что она выхватила из рук человека 700 рублей потратила из на свои нужды.

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