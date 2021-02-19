Сибиряка оштрафовали на 7 тысяч рублей за то, что ударил полицейского стулом

Сибиряк напал на полицейского.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Купинский районный суд признал виновным жителя села Шипицыно в применении насилия к полицейскому. Мужчина ударил сотрудника деревянной табуреткой.
— Установлено, что в июле 2020 года выпивший мужчина напал на полицейского, который приехал с проверкой на происшествие. Выпивший сибиряк один раз ударил стулом сотрудника в область правой руки, — уточнили в суде.
Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее КП-Новосибирск писала про жительницу Купинского района, которую отправили в колонию за то, что она выхватила из рук человека 700 рублей потратила из на свои нужды.
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