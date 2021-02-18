Сибирячку, выхватившую у соседа 700 рублей из рук, отправили в колонию на два года

Сибирячку отправили в колонию за то, что выхватила из рук 700 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Купинский районный суд вынес приговор жительнице села Ольховка. Женщину признали виновной в грабеже.

— Установлено, что в октябре 2020 года выпившая женщина, находясь в комнате общежития, выхватила из рук человека 700 рублей. Просьбу вернуть деньги, женщина проигнорировала и убежала из комнаты, — говорится в сообщении суда.

Деньги сибирячка потратила на свои нужды. На нее завели уголовное дело «Грабеж».

В суде женщина признала свою вину. Тем не менее, наказания она не избежала. Женщину приговорили к 2 годам и 2 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.