Сибирячку, выхватившую у соседа 700 рублей из рук, отправили в колонию на два года

Сибирячку отправили в колонию за то, что выхватила из рук 700 рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Купинский районный суд вынес приговор жительнице села Ольховка. Женщину признали виновной в грабеже.
— Установлено, что в октябре 2020 года выпившая женщина, находясь в комнате общежития, выхватила из рук человека 700 рублей. Просьбу вернуть деньги, женщина проигнорировала и убежала из комнаты, — говорится в сообщении суда.
Деньги сибирячка потратила на свои нужды. На нее завели уголовное дело «Грабеж».
В суде женщина признала свою вину. Тем не менее, наказания она не избежала. Женщину приговорили к 2 годам и 2 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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