Погода в Новосибирске на 19 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

Новосибирск накроет метель.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Погода в Новосибирске на 19 февраля 2021: в город вернется метель. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В Новосибирске ожидается мокрый снег и усиление ветра до 22 метров в секунду. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. В течение дня температура воздуха составит -8 градусов, по области столбик термометра местами опустится до -17 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Яндекс. Погода» также обещает морозный день. Температура утром будет -10 градусов, днем — -4 градусов, вечером — -13 градусов, а ночью похолодает до -22 градусов.
В областном МЧС сибиряков просят быть осторожнее. Не стоит находиться рядом с конструкциями, с которых может упасть снег, а также рядом с проводами. При сильном ветре горожанам советуют быть предельно осторожными с огнем. Автомобилистов также просят быть внимательнее на дорогах, воздержаться от дальних поездок
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре и холодах.
Непогода придет в город завтра — 19 февраля. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер