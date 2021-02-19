Погода в Новосибирске на 19 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

Новосибирск накроет метель. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Новосибирске на 19 февраля 2021: в город вернется метель. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В Новосибирске ожидается мокрый снег и усиление ветра до 22 метров в секунду. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. В течение дня температура воздуха составит -8 градусов, по области столбик термометра местами опустится до -17 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» также обещает морозный день. Температура утром будет -10 градусов, днем — -4 градусов, вечером — -13 градусов, а ночью похолодает до -22 градусов.

В областном МЧС сибиряков просят быть осторожнее. Не стоит находиться рядом с конструкциями, с которых может упасть снег, а также рядом с проводами. При сильном ветре горожанам советуют быть предельно осторожными с огнем. Автомобилистов также просят быть внимательнее на дорогах, воздержаться от дальних поездок

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