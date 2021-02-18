Пожар в Искитиме 18 февраля 2021 года: стало известно, кто погиб в огне

В огне погибли трое человек, сейчас идет расследование. Фото: СУ СК по НСО

Пожар в Искитиме 18 февраля 2021 года: в следственном комитете рассказали, чьи жизни он унес. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

— Предварительно установлено, что 18 февраля в СНТ «Березка» микрорайона Шипуново города Искитим произошло возгорание дома, в котором находились 61-летний мужчина и семейная пара — 36-летний мужчина и 50-летняя женщина. Открытое горение увидели граждане и сообщили в МЧС России. После локализации пожара в доме обнаружили тела потерпевших, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС: вместе со следователями они осматривают место происшествия. По результатам судмедэкспертизы будет установлена точная причина смерти потерпевших. Также, следователи назначили проведение пожарно-техническая экспертизы, чтобы выяснить, что стало причиной пожара.

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