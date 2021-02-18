Пожар в Искитиме 18 февраля 2021 года: погибли три человека

Днем 18 февраля в Искитиме произошел пожар в котором погибли три человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в Искитиме 18 февраля 2021 года случился днем. В результате ЧП погибли три человека. На месте работает МЧС и следственный комитет.

— В 15:05 поступило сообщение по пожаре в дачном доме в СНТ «Березка» в городе Искитим. На момент прибытия первого пожарно-спасительного подразделения дачный дом горел открытым огнем. Локализовать возгорание удалось в 15:13, открытое горение было ликвидировано в 15:16. В пожаре погибли три человека, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте происшествия были задействованы 2 единицы техники и 8 человек. На месте сейчас работает дознаватель МЧС и сотрудники следственного комитета.

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