Появились фото пожара в Искитиме 18 февраля 2021 года, где погибли три человека

В пожаре погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по НСО
Появились фото с места пожара в Искитиме 18 февраля 2021 года, в котором погибли три человека. Возгорание произошло в дачном доме в СНТ «Березка».
— Сообщение о возгорании в дачном доме поступило в 15:05, в 15:13 возгорание было локализовано, а в 15:16 — ликвидировано открытое горение. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Горел дачный дом в СНТ "Березка". Фото: ГУ МЧС по НСО
На кадрах с места ЧП видно, что огонь почти полностью уничтожил дом.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС и сотрудники областного следственного комитета. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются. КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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