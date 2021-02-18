График работы почты в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года: когда можно отправить письмо и посылку

Выходным днем объявлено 23 число. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каким будет график работы почты в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 году - важный вопрос/, который волнует сибиряков перед праздниками.Ответили на него в региональной пресс-службе Почты России.

— 20 февраля почти все почтовые отделения Новосибирской области будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше, а 22 февраля — по расписанию субботы. Исключение составят некоторые городские и сельские отделения, — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что 21 и 24 февраля почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Выходным днем объявлено 23 февраля.

Напомним, что стало известно, как будет работать пенсионный фонд на февральские праздники. В график внесены незначительные изменения.

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