Погода в Новосибирске на 8 марта 2021 года: синоптики рассказали, каким будет праздничный день

День будет пасмурным и прохладным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 8 марта 2021 года в Новосибирске не порадует горожан: по данным сервиса «Gismetio», праздничный день будет прохладным.

— Днем столбик термометра покажет минус 12 градусов, а ночью похолодает до минус 14 градусов. Ожидается мокрый снег, — сообщает сайт.

А вот на портале «Яндекс.Погода» совсем другой прогноз: по данным портала, 8 марта на улице будет всего минус 5 градусов. При этом никаких осадков не ожидается.

Напомним, синоптики обнародовали прогноз погоды напредстоящую весну и рассказали, когда в город придет долгожданное тепло.

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