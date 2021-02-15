Какой будет весна в Новосибирске в 2021 году: синоптики дали прогноз

Тепло придет в регион только в апреле. Фото: Влад КОМЯКОВ

Какой будет весна в Новосибирске в 2021 году, волнует всех жителей региона. Синоптики уже дают предварительные прогнозы на первую декаду марта.

— Первые дни небо над городом будет затянуто тучами. Температура воздуха будет колебаться от -9 до -2 градусов днем. Ночи по-прежнему останутся холодными. Столбик термометра будет опускаться до -14 градусов, — сообщает сайт «Gismeteo».

Судя по прогнозу, который дает сервис «Яндекс. Погода» плюсовая температура будет только в конце марта. Как обещают синоптики, уже в первой декаде апреля сибиряки смогут увидеть на термометре +8 градусов. Вместе с теплом в регион могут прийти и дожди.

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